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НовостиЭкономика7 июня 2023 15:40

На Кубани два промышленных парка получили федеральный статус

В реестр Минпромторга России включили индустриальные парки в Мостовском районе и Краснодаре
Евгения ХАЛИКОВА
Всего соответствие федеральным требованиям подтвердили шесть индустриальных парков Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Всего соответствие федеральным требованиям подтвердили шесть индустриальных парков Кубани. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Еще два промышленных парка Кубани подтвердили свой статус на федеральном уровне. В реестр Минпромторга России включены индустриальные парки «ВБ-Кубань» в Краснодаре и «Регион 23» в Мостовском районе.

– Сегодня на Кубани действуют шесть индустриальных. На их территориях работают 37 резидентов в различных отраслях обрабатывающей и перерабатывающей промышленности. Еще шесть парков находятся в стадии строительства и 20 - проработке проектов по созданию, – рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Включение промпарков в реестр Минпромторга России позволит управляющим компаниям и резидентам воспользоваться федеральными и краевыми мерами господдержки. Например, они могут рассчитывать на компенсации затрат, связанных со строительством или арендой.