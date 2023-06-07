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НовостиЭкономика7 июня 2023 16:09

На Кубани будут развивать кожевенную отрасль

Пока в регионе выпуском выделенной кожи заняты около 10 предприятия
Евгения ХАЛИКОВА
Отрасль испытывает дефицит кадров. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Отрасль испытывает дефицит кадров. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае обсудили перспективы развития кожевенной отрасли. Выездное совещание прошло в Кущевском районе. Пока в крае порядка 10 предприятий выпускают изделия из кожи. На Кубани не хватает специалистов для кожевенной отрасли, а также не выстроены логистические цепочки между производителями и потребителями.

- Необходимо наладить кооперацию между производителями материалов и конечной продукции. Это увеличит загрузку мощностей предприятий, создаст новые рабочие места и позволит нарастить выпуск товаров, способных заменить импортные аналоги, - отметил замминистра промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорожков

Компаниям, готовым наладить выпуск готовым наладить выделенной кожи гарантируют все меры государственно поддержки.