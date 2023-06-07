Вице-спикер Гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев отправится добровольцев в зону СВО

Геннадий Уфимцев. Фото: t.me/UfimtsevGS

Геннадий Уфимцев решил оставить пост вице-спикера краснодарской Гордумы и отравиться добровольцем в зону спецоперации. Политик объявил о решении 7 июня 2023 года. Он записал видеообращение, в котором объяснил мотивы своего поступка. По словам вице-спикера, спецоперация не менее важна, чем Великая Отечественная война.

- Атаки беспилотниками родного Краснодара, Кубани показали мне, что мы противостоим жестокому и беспощадному противнику, который не остановится ни перед чем», — заявил Геннадий Уфимцев.

В должности вице-спикера городской думы Краснодара Уфимцев был утвержден летом 2021 года. В 2014 году он руководил краснодарским городским отделением партии «Справедливая Россия». В 2020 году был назначен секретарем бюро Совета регионального отделения партии.