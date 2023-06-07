На Кубани в систему непрерывного казачьего образования внедрены детсады, школы и вузы

На Кубани обсудили вопросы развития системы непрерывного казачьего образования. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани обсудили вопросы развития системы непрерывного казачьего образования. Статус казачьих образовательных организаций в 2023 году получили шесть кубанских школ и восемь детских садов. Всего же таких учреждений в Краснодарском крае более 130. За образовательными учреждениями казачьей направленности закреплены более 1,6 тысячи казаков-наставников. Они ежегодно проходят профессиональную переподготовку.

- Кубань является лидером по развитию непрерывного казачьего образования в стране. За два года региональный статус присвоен 23 детским садам и 10 школам. Сейчас в крае действуют порядка 6 тысяч классов и групп казачьей направленности, - рассказал войсковой атаман, вице-губернатор региона Александр Власов.

Школы, классы, кадетские корпуса и высшие учебные заведения входят в Ассоциацию казачьих вузов страны. Из 25 российских вузов, числящихся в ассоциации, пять находятся в Краснодарском крае.