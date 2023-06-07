В Краснодаре обсудили темпы строительства центров единоборств

Темпы строительства центров единоборств обсудили в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Темпы строительства центров единоборств обсудили в Краснодаре. Совещание провел вице-губернатор региона Александр Власов. Также участниками мероприятия стали министр физкультуры и спорта Серафим Тимченко, глава департамента строительства края Игорь Федосов, руководитель «Краснодаркрайгосэкспертизы» Сергей Абулгафаров и представители профильных министерств.

- На Кубани в рамках краевых госпрограмм с 2020 года построены и сданы в эксплуатацию 14 центров единоборств. Сейчас идет строительство еще 16 объектов. До конца этого года будут сданы 12, строительство еще четырех завершат в 2024 году, - рассказал Александр Власов.

Идет проектирование шести спорткомплексов, которые планируют построить в Краснодаре, Горячем Ключе и Геленджике, а также Новопокровском Гулькевичском и Туапсинском районах. Подали заявки на получение субсидий для строительства центров единоборств Лабинский и Калининский районы.