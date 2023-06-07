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НовостиПроисшествия7 июня 2023 17:24

В Краснодаре задержали мужчину, избившего подростка в лифте

Следователь будет ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого пресечения в виде заключения под стражу
Евгения ХАЛИКОВА
Следователи задержали напавшего на подростка мужчину. Фото: скриншот.

Следователи задержали напавшего на подростка мужчину. Фото: скриншот.

В Краснодаре задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в нападении на 15-летнего подростка в лифте. Обвиняемый утром 22 мая 2023 года вместе с мальчиком зашел в лифт многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской краевого центра. Пользуясь ограниченным пространством и отсутствием других людей, мужчина избил школьника.

- Злоумышленник нанес подростку множество ударов кулаками по лицу и вырвал из его рук портфель. Данное преступлении вызвало широкий общественный резонанс, материалы проверки по инициативе краевого следкома были переданы из полиции в территориальный следственный отдел СКР. Было возбуждено уголовное дело, а фигурант объявлен в розыск, - рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Задержанному уже предъявлено обвинение в совершении хулиганства с применением насилия. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.