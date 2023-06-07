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НовостиПроисшествия7 июня 2023 17:57

В Краснодаре лже-турагент украл более полмиллиона рублей у шести туристов

Женщину задержали в Санкт-Петербурге
Евгения ХАЛИКОВА
Вместе путешествия, пострадавшим придется ходить на судебные заседания.

Вместе путешествия, пострадавшим придется ходить на судебные заседания.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Шесть жителей Краснодарского края стали жертвами лже-сотрудницы турагентства, которая продавал им несуществующие туры и билеты на зарубежные чартеры. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

- Под предлогом продажи авиабилетов и турпутевок в зарубежные страны 34-летняя жительница Краснодара похитила у шести потерпевших более 530 тысяч рублей. Подозреваемую в серийном дистанционном мошенничестве в Санкт-Петербурге, где она проживала последнее время, - рассказали в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Известно, что женщина вела преступную деятельность на протяжении нескольких лет. Она представлялась клиентам менеджером по туризму и предлагала приобрести авиабилеты и турпутевки по выгодным ценам, а после получения оплаты переставала выходить на связь. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды. Правонарушительнице грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.