С наступлением лета в Адыгее стали чаще воровать велосипеды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Адыгее участились случаи воровства велосипедов. За последний месяц в полицию обратились пять жителей республики, оставшихся без двухколесного транспорта.

- С заявлением о краже велосипеда из подъезда многоквартирного обратилась 35-летняя жительница Майкопа. Женщина держала свой транспорт на лестничной площадке одного из верхних этажей. Сотрудниками полиции по данному факту организованы разыскные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Аналогичная жалоба поступила от 45-летней жительницы одного из районов Адыгеи. Потерпевшая буквально на несколько минут оставила велосипед на улице, а вернувшись не обнаружила его на месте.

Также, в числе лишившихся велосипедов попали еще три жителя республики в возрасте 27, 33 и 48 лет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 30-летнего местного жителя. Он оказался причастен, как минимум, еще к трем эпизодам хищения велосипедов. В настоящее время в отношении него уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба».