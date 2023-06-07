В Краснодаре в День России создадут карту страны из живых цветов

В Краснодаре соберут российский триколор из живых цветов

В Краснодаре 12 июня соберут карту России из бутонов роз. Стать участником акции смогут все желающие. Для этого необходимо подойти к 7 утра на Главную городскую площадь. Организаторы говорят, что на создание триколора размером 4,5 на 9 метров потребуется более 30 тысяч живых цветов.

— Впервые такую акцию мы провели в 2022 году. Мероприятие очень символично объединило людей разных возрастов, профессий и национальностей. Что в День России, - рассказал организатор, флорист-дизайнер Иван Базин.

В 2022 году созданная краснодарцами цветущая карта России была признана самой большой в мире. Рекорд зафиксировали эксперты «Интеррекорда» — главного депозитария Реестра рекордов России.