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НовостиСпорт7 июня 2023 19:59

В Новороссийске 1 и 2 июля состоится фестиваль стритбола

Болельщиков ждет культурно-спортивная программа
Евгения ХАЛИКОВА
В Новороссийске пройдет фестиваль стритбола. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске пройдет фестиваль стритбола. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Новороссийске проведут фестиваль стритбола. Событие организуют 1 и 2 июля. Помимо спортивных соревнований в рамках мероприятия запланированы ярмарка, работа «города мастеров», выставка ретро-автомобилей и произведений искусства. Гостем фестиваля станет российский исполнитель Кирилл Батишта.

- В 2022 году в фестивале приняли участие 16 команд со всего края. Поболеть за спортсменов приехали более тысячи болельщиков, - рассказали организаторы.

Фестиваль проводит баскетбольный клуб «Движение Вверх» при поддержке администрации города Новороссийска.