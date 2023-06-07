Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин проинспектировал работу нефтеперерабатывающих заводов

Андрей Прошунин проинспектировал работу нефтеперерабатывающих заводов края. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин посетил нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на территории Краснодара и Северского района. Объектом внимания заместителя главы региона стала организация охраны объектов топливно-энергетического комплекса.

- Нам следует подготовиться к любому развитию событий. Мы должны знать, какие меры были приняты, и какая помощь сейчас необходима. Стабильная работа нефтеперерабатывающих заводов для Краснодарского края крайне важна, - отметил вице-губернатор.

Для противодействия беспилотным летательным аппаратам на предприятиях усилена охрану, также продолжают инженерно-техническую укрепленность объектов.