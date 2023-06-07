На Кубани назвали имена первых стобальников ЕГЭ-2023

Александр Ерунов. Фото: t.me/uoustlabobrazovanie

Выпускники Краснодарского края начали получать результаты первых ЕГЭ. Несмотря на то, что согласно всероссийскому расписанию обработка экзаменационных листов должна была продлиться до 13 июня, в некоторых регионах с этой работой справились раньше. Оценки по химии, литературе и географии, которые ребята сдавали 26 мая, опубликовали уже 7 июня. На Кубани стали известны имена первых стобальников. Один из них – выпускник усть-лабинской школы Александр Ерунов.

- От всей души поздравляем ученика 11 класса школы №6 им. И. Т. Сидоренко Александра Ерунова, который получил заслуженные 100 баллов в ЕГЭ по литературе, - сообщили в управлении образования администрации Усть-Лабинского района.

Учитель русского языка и литературы Гульнара Боткина будет также поощрена за успехи своего ученика. Те педагоги, которые сумели качественно подготовить выпускников к сдаче ЕГЭ, получат единоразовую выплату в размере 100 тысяч рублей.