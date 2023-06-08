Премьер-министр России открыл Молодежный форум СНГ и ЕАЭС в Сочи

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи стартовал Евразийский межправительственный совет и Совет глав правительств СНГ. Заседания будут проходить до 9 июня. Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел на курорт, чтобы встретиться со своими коллегами. Глава правительства рассказал о молодежных проектах, которые могут связать СНГ и ЕАЭС.

- Международный молодежный проект участников СНГ «100 идей для СНГ» рассчитан на активных, целеустремленных и творческих людей, - отметил Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра, единый рынок между странами позволит строить карьеру не только на родине, но и по всему союзу. Кроме этого, Михаил Мишустин пригласил соседние страны для участия на Международном фестивале молодежи. Мероприятие будет проходить в Сириусе с феврале-марте 2024 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министры России и Белоруссии встретятся в Сочи. Встреча пройдет в рамках Евразийского межправительственного совета.