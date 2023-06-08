Стоимость вторичного жилья в Краснодаре и Сочи снизилась до 13%

Цены упали на все категории квартир. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Средняя стоимость вторичного жилья в Краснодаре и Сочи снизилась до 6% за год. Причем цены упали на все категории квартир.

Так, цены на студии снизились на 6% в кубанской столице. Это примерно на 2,8 млн рублей. А в Сочи купить студию стало на 2% дешевле - 6,9 млн рублей.

- Стоимость однокомнатной квартиры упала на 3% в Сочи и Краснодаре — до 8 млн руб. и 3,9 млн рублей, - рассказывают в агентстве недвижимости.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, “двушки” упали в цене на 2% в кубанской столице, а на курорте снижение составило 10%. Больше всего цены подешевели на трехкомнатные квартиры в Сочи - на 13% (16,5 млн рублей). А вот в Краснодаре “трешку” можно купить на 6% дешевле.