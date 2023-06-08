Мэр Сочи поздравил социальных работников с профессиональным праздником

В социальных службах и учреждениях Сочи трудятся более 1000 человек.

Сегодня в России отмечают День социального работника.

В социальных службах и учреждениях Сочи трудятся более 1000 человек. Это большая команда профессионалов своего дела, неравнодушных к каждому. Они всегда рядом с теми, кто нуждается в особенном внимании и заботе государства и общества.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил всех социальных работников курорта с профессиональным праздником.

- Вам благодарны десятки тысяч людей, в жизнь которых вы привносите добро и милосердие. Вы помогаете нам развивать доступную среду, предлагаете новые идеи, как сделать жизнь в городе комфортнее для всех наших сочинцев и гостей курорта. Спасибо за ваш большой каждодневный труд, за самоотверженность и преданность высокому делу, которому вы служите, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи пожелал крепкого здоровья, душевных сил, терпения, счастья и семейного благополучия.