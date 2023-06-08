Мэр поздравил с праздником соцработников Краснодара

8 июня отмечается День социального работника. Всех, кто имеет отношение к этой профессии, поздравил мэр Краснодара Евгений Наумов.

- Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Восхищаюсь этими людьми. Для того, чтобы заниматься таким делом, нужны особый склад души, милосердие, доброта, способность воспринимать чужую боль острее, чем свою, - написал в соцсетях Наумов.

Глава города отметил трудолюбие соцработников и их умение работать с разными категориями жителей.

- Пусть для того, чтобы помогать другим, нести свет и тепло, у вас будут крепкое здоровье, позитивный настрой, благополучие в семье! – завершил мэр Краснодара.