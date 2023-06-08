Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 5:21

В Сириусе прошли переговоры глав правительства ЕАЭС

ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу.

ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи стартовали переговоры представителей Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьер-министр России Михаил Мишустин также прилетел на курорт.

К слову, ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу. Встречи проводятся для того, чтобы улучшить сотрудничество между странами. На заседании поднимают темы и новых вызовов, которые стоят в новых политических и экономических условиях. Представители разных стран ищут решение проблем вместе. Одно из направление - создание новых молодежных проектов, которые могут связать СНГ и ЕАЭС.

- Единый рынок между странами позволит строить карьеру не только на родине, но и по всему союзу, - отметил Михаил Мишустин.