В Сириусе прошли переговоры глав правительства ЕАЭС

ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сочи стартовали переговоры представителей Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Премьер-министр России Михаил Мишустин также прилетел на курорт.

К слову, ЕАЭС представляет на международной арене внушительную силу. Встречи проводятся для того, чтобы улучшить сотрудничество между странами. На заседании поднимают темы и новых вызовов, которые стоят в новых политических и экономических условиях. Представители разных стран ищут решение проблем вместе. Одно из направление - создание новых молодежных проектов, которые могут связать СНГ и ЕАЭС.

- Единый рынок между странами позволит строить карьеру не только на родине, но и по всему союзу, - отметил Михаил Мишустин.