Отец погасил 60 тысяч алиментов после ареста машины на Кубани

Приставы продолжают проводить рейдовые мероприятия

Житель Успенского района погасил задолженность по алиментам только после того, как к нему наведались приставы и арестовали автомобиль.

- Для забывчивого папы визит представителей закона окончился арестом автомобиля. «Железный конь» был крайне необходим должнику. После нескольких месяцев неоплаты, мужчина накопил долг в 60 тысяч рублей, но после ареста машины погасил его полностью, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, гражданин пообещал приставам не допускать впредь накопления задолженности, чтобы избежать повторного ареста своего авто.