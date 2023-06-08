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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:28

Отец погасил 60 тысяч алиментов после ареста машины на Кубани

Судебные приставы убедили должника погасить долг перед ребенком
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Приставы продолжают проводить рейдовые мероприятия

Приставы продолжают проводить рейдовые мероприятия

Житель Успенского района погасил задолженность по алиментам только после того, как к нему наведались приставы и арестовали автомобиль.

- Для забывчивого папы визит представителей закона окончился арестом автомобиля. «Железный конь» был крайне необходим должнику. После нескольких месяцев неоплаты, мужчина накопил долг в 60 тысяч рублей, но после ареста машины погасил его полностью, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, гражданин пообещал приставам не допускать впредь накопления задолженности, чтобы избежать повторного ареста своего авто.