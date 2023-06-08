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НовостиОбщество8 июня 2023 5:42

В Краснодаре 8 июня воздух прогреется до 29 градусов

Летнее тепло сохранится и в пятницу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
В кубанской столице установится солнечная погода

В кубанской столице установится солнечная погода

В Краснодар и край пришло долгожданное летнее тепло. Воздух 8 июня прогреется до 29 градусов

- Сегодня территория Кубани останется в зоне преимущественно солнечной, сухой и по-летнему теплой погоды, сформированной антициклоном, занимающим большую часть южных регионов Европейской России, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Ветер ожидается северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 758 мм рт. ст., что около нормы. По данным синоптика, в пятницу, 9 июня, характер погоды и температура изменятся мало.