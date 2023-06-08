Вениамин Кондратьев поздравил с праздником соцработников Кубани

Для подопечных соцработник становится не просто помощником, а близким человеком.

8 июня отмечается День социальных работников. Поздравил всех причастных с профессиональным праздников губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Благодарю за ежедневный нелегкий труд, бесконечное терпение и чуткость всех работников системы соцзащиты! - написал Кондратьев в соцсетях.

В 300 учреждениях социальной защиты Кубани трудится более 30 тысяч специалистов. Сейчас большой блок вопросов возложен на учреждения соцзащиты в связи с оказанием мер поддержки участникам СВО и их семьям: материальные выплаты, субсидии для газификации домовладений, компенсация расходов на услуги ЖКХ, оздоровление детей в учреждениях санаторно-курортного комплекса.