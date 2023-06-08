Депутаты решили 126 вопросов жителей Лазаревского района Сочи

Работа шла не только в общественных приемных, но и на ежедневных личных встречах и выездных приемах в избирательных округах.

В Лазаревском районе сосредоточено наибольшее число сельских округов. Здесь на местах крайне важна совместная работа районной администрации, депутатов и советов ТОС.

В центре внимания исполнение поручений и предложений жителей. За три месяца депутаты района решили 126 вопросов, с которыми обращались горожане. Работа шла не только в общественных приемных, но и на ежедневных личных встречах и выездных приемах в избирательных округах.

При поддержке депутатов в Лазаревском районе проходили ремонты учреждений образования, обустроен тротуар в районе детского сада №125. К электросетям подключены новые абоненты на улицах Изумрудной и Череповецкой, на улицах Победы и Лазарева установлены новые ливневые коллекторы.

- До конца года запланировали выполнить еще семьдесят обращений наших жителей. В работе проекты благоустройства, развития систем уличного освещения, берегоукрепления, водоотведения и газоснабжения. Крупные инфраструктурные проекты и локальные задачи на местах реализуем совместно с депутатским корпусом при региональной и федеральной поддержке, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.