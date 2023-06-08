Законодатели обсудили в Армавире подготовку кадров для будущего промышленного парка

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел выездное совещание в Армавире. Предметом обсуждения стала подготовка кадров на базе профессиональных образовательных организаций края с учетом планируемых направлений деятельности государственного индустриального (промышленного) парка.

Юрий Бурлачко отметил, что тема совещания выбрана неслучайно.

«Спрос на выпускников техникумов и колледжей постоянно растет. Президентом страны дано поручение – в ближайшие пять лет подготовить один миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных образовательных организациях. Страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее экономической безопасности и конкурентоспособности», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Он также напомнил, что на сегодняшний день между администрацией Армавира и Корпорацией развития Краснодарского края подписаны договоры о создании первого в России государственного промышленного индустриального парка. В этой связи председатель ЗСК обратил внимание, что за последние несколько лет региональный закон о промышленной политике корректировался шесть раз. Изменения были направлены на дальнейшее развитие в субъекте индустриальных парков, их управляющим компаниям и резидентам предоставляются утвержденные на федеральном и краевом уровнях меры господдержки.

В ходе совещания участники расширили рассматриваемую тематику, коснулись вопросов кадрового обеспечения активно развивающихся на Кубани курортной, винодельческой, строительной отраслей.

Руководители приглашенных министерств и другие участники высказали конкретные предложения по удовлетворению кадровой потребности как индустриального парка, так и остальных сфер промышленного производства.

Среди них – ориентация техникумов и колледжей Армавира и близлежащих районов под потребности индустриального парка и модернизация их материально-технической базы.