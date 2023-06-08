На Кубани спасатели выявляют нарушителей противопожарного режима с беспилотников

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В Краснодарском крае спасатели ежедневно патрулируют территории и выявляют нарушителей особого противопожарного режима. А делают они это с помощью беспилотников.

- Помимо наземных патрульных групп, состоящих из сотрудников государственного пожарного надзора и представителей администрации муниципалитетов, при обследовании территорий и мониторинге пожароопасной обстановки используются беспилотные летательные аппараты МЧС России, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Краснодарского края.

Работа данного подразделения позволяет на ранних стадиях обнаружить очаг возгорания и своевременно его локализовать, добавили в ведомстве.