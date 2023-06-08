На Кубани 138 выпускников получили 100 баллов по результатам первого ЕГЭ

138 выпускников набрали максимальные баллы Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани озвучили результаты ЕГЭ по химии, литературе и географии. По итогам первых экзаменов 138 выпускников в регионе стали стобалльниками. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

ЕГЭ по химии 26 мая сдавали 2,7 тыс. человек. Из них 50 участников набрали максимальный балл. В 2022 году работы на 100 баллов по этому предмету выполнили 48 человек.

Экзамен по литературе сдавали 1,7 тыс. выпускников, 85 из которых стали стобалльниками. В прошлом году максимальный балл набрали 42 учащихся.

Географию в формате ЕГЭ написали 645 человек. Из них трое участников получили по 100 баллов. В 2022 году один выпускник выполнил все экзаменационные задания верно.

– Следующие результаты узнаем уже 16 июня. Это будут экзамены по русскому языку и математике базового уровня, – написала замглавы региона. – Поздравляю выпускников с достойно пройденными первыми итоговыми испытаниями! Успехов при поступлении в вузы!

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ продлится до 1 июля.