Более 600 многоэтажек отремонтируют на Кубани в 2024 году Фото: пресс-служба региональной администрации

Более 600 многоэтажек отремонтируют на Кубани в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. В домах выполнят около 1150 видов работ.

Специалисты, в частности, отремонтируют кровлю, фасады, внутридомовые инженерные системы. Кроме того, в 41 многоквартирном доме заменят 111 лифтов. В настоящее время предложения о капремонте направили собственникам помещений в 610 многоэтажках.

Отмечается, что всего на работы направят около пяти млрд рублей.

– На большинстве многоквартирных домов выполнят сразу несколько видов работ: комплексный ремонт – новый вектор развития системы капремонта в крае. Во-первых, это удобно для собственников. Во-вторых, позволяет продлить срок службы домов на многие годы, – сказал вице-губернатор Андрей Прошунин.

Собственники помещений должны в течение трех месяцев с момента получения решить о проведении работ либо перенести ремонт на более поздний срок. Так, в 13 муниципалитетах органы местного самоуправления уже утвердили краткосрочные планы. В ближайшее время к ним добавятся еще несколько районов.