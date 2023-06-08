Прокуратура проверит больницу в Сочи после оставления скальпеля в кишечнике пациентки

Медики оставили в кишечнике женщины скальпель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Центрального района Сочи начала проверку по факту ненадлежащего оказания медицинских услуг одной из больниц. Ранее сообщалось, что врачи из отделения гнойной хирургии больницы оперировали кишечник пациентки, которая больна раком.

Однако после операции медики оставили в кишечнике женщины скальпель. Пациентка проходила с ножом в животе несколько месяцев. Врачи Екатеринбурга были шокированы после рентгена. Женщине сделали еще одну операцию, чтобы извлечь инородный предмет. При этом, по словам пациентки, сочинские врачи не заметили злокачественную опухоль. Рак развился до четвертой стадии.

- В настоящее время проводится проверка, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Краснодарскому краю.