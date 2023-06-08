Пострадавшего водителя госпитализировали Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель фуры пострадал в ДТП с КамАЗом. Авария произошла вечером 7 июня в районе 93-километра автодороги «Краснодар – Верхнебаканский»

Предварительно, 25-летний водитель КамАЗа из-за технической неисправности выехал на встречку. В этот момент грузовик столкнулся с фурой Sitrak, за рулем которой находился 53-летний мужчина.

– В результате происшествия водитель автомобиля Sitrak с травмами был госпитализирован. Установлено, что все участники дорожно-транспортного происшествия передвигались без использования ремней безопасности, – уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.