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НовостиОбщество8 июня 2023 9:14

Проект по модернизации канализаций в Сочи получил положительное заключение госэкспертизы

В конце 2023 года подрядчик планирует приступить к строительно-монтажным работам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В рамках разработанной городом схемы водоотведения поверхностных сточных вод определены 320 бассейнов

В рамках разработанной городом схемы водоотведения поверхностных сточных вод определены 320 бассейнов

Три объекта программы комплексного развития Сочи получили положительное заключение госэкспертизы. Речь идет о модернизации канализаций на курорте. В конце 2023 года подрядчик планирует приступить к строительно-монтажным работам.

- В рамках разработанной городом схемы водоотведения поверхностных сточных вод определены 320 бассейнов, в том числе шесть первоочередных. Они включают в себя ареал подтопления аэропорта, федеральных трасс и максимально рисковые, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в Минстрой России направят проект по созданию противооползневых мероприятий. Это касается строительства и реконструкции подпорных стен. В настоящее время, в проект вошли 673 объекта. Их протяженность составляет более 61 километра.