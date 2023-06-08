На Кубани стартует прием заявок на кинорибейты Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 17 июня стартует прием заявок на кинорибейты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Кинокомпании могут получить субсидии на возмещение части затрат на производство национальных фильмов в Краснодарском крае. Объем финансирования составляет 50 млн рублей. Подать документы кинокомпании могут до 23 июля.

Отмечается, что в 2023 году процентная ставка по субсидии увеличилась с 20 до 30%. Кроме того, максимальный размер по одному проекту вырос с 8 до 12 млн рублей.

– Решение об увеличении поддержки приняли на заседании краевой кинокомиссии в марте, - сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В течение двух лет реализации проекта поддержку получили уже 25 кинокартин. Кинокомпаниям возместили затраты более чем на 57 млн рублей.

Требования к участникам отбора и документам, описание процедуры и сроки подачи заявок опубликован на сайте департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Кроме того, проводятся консультации по телефонам 8 (861) 251-74-37, 251-70-49.