На Кубани более 10 тысяч выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани более 10 тысяч выпускников 8 июня сдают ЕГЭ по обществознанию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Во всех муниципалитетах организовали 90 пунктов проведения экзаменов.

Выпускники начали выполнять работу в 10:00. Всего на сдачу экзамена по обществознанию отводится 3,5 часа. Из всех участников ЕГЭ 15 человек выполняют задания на дому по медицинским показаниям.

Отмечается, что обществознание уже многие годы лидирует среди предметов ЕГЭ по количеству выбирающих для сдачи выпускников. Предмет необходим для поступления во многие вузы.

– От ребят потребуется продемонстрировать знания по проблемам философии, экономики, социологии, политики, права, умения анализировать информацию и рассуждать по актуальным проблемам современного общества, – отметила эксперт предметной комиссии по обществознанию, учитель истории и обществознания гимназии № 2 Новокубанска Ольга Иваненко. – Желаю всем собраться, получить максимально высокие баллы, сделать еще один важный шаг к своей мечте.

Напомним, экзаменационные материалы доставляют по защищенному каналу связи через интернет. После этого индивидуальные комплекты распечатывают в аудиториях при выпускниках. По завершении экзамена материалы сканируют в аудиториях.

В каждом кабинете оборудованы системами онлайн-видеотрансляции, рециркуляторными лампами и сплит-системами. На входах установлены металлоискатели и бесконтактные термометры.

Уточняется, что выпускники узнают результаты экзамена не позднее 23 июня.