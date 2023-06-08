Длина моста составляет 304 метра Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мост через реку Большая Лаба отремонтировали в Лабинском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Мост длиной 304 метра находится на автодороге «станица Ахметовская – станица Чернореченская». Специалисты, в частности, установили новые резиновые опорные части и водоотводные трубки, очистили и окрасили железобетонные опоры, подготовили тротуары и перила.

Кроме того, дорожники выполнили работы для отвода с моста сточных вод и защиты конусов и опоры от размывов водой.

– Комплекс работ выполнялся в определенной последовательности в два этапа без закрытия движения, – отметил вице-губернатор края Андрей Прошунин. – В крае ежегодно идут работы по обновлению мостов в соответствии с требованиями действующих строительных норм.