В Анапе у фотографов забрали лемура, обезьяну и двух попугаев

Животных поместили в зоопарк Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Анапе у уличных фотографов забрали лемура, обезьяну и двух попугаев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В полицию обратились представители администрации. Они сообщили, что в парке аттракционов села Витязево молодые люди предлагают туристам сфотографироваться с лемуром, обезьяной и двумя попугаями. При этом фотографы могут жестоко обращаться с животными и птицами.

– При проведении проверки по сообщению, сотрудники полиции установили троих местных жителей, осуществляющих фотосъемку туристов на набережной. Полицейские выяснили, что молодые люди работают по найму у самозанятой, – сообщили в пресс-службе МВД по краю.

Как оказалось, молодые люди работали у 32-летней местной жительницы – хозяйки животных. Полицейские изъяли для проведения экспертизы правоустанавливающие документы на лемура, обезьяну и попугаев. Тем временем животных и птиц отправили в местный зоопарк под наблюдение специалистов.

– Проводится проверка по факту возможного жесткого обращения с представителями фауны, в ходе которой будет оценено состояние животных и птиц, проведено исследование представленных на них документов и принято процессуальное решение, – добавили в пресс-службе краевого МВД.