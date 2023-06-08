В Краснодаре перекроют участок улицы Зиповской с 10 по 19 июня

В Краснодаре перекроют участок улицы Зиповской Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют участок улицы Зиповской. Изменение движения запланировано с 10 по 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 8:00 10 июня до 22:00 19 июня водители не смогут проехать по участку от улицы Байбакова до улицы Московской.

– Это необходимо для переустройства инженерных сетей, – сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Схема ограничения движения Фото: krd.ru

Уточняется, что жителям обеспечат к проезд к домам.

Кроме того, временно изменится маршрут автобуса № 20. В прямом и обратном транспорт отправится в объезд от улицы Российской по улицам Зиповской, им. Байбакова, им. Карякина до улицы Московской. Далее автобус проедет по установленному маршруту.

Напомним, завершить реконструкцию улицы Зиповской планируют в третьем квартале года. Специалисты расширят дорогу до четырех полос, обустроят тротуары по обеим сторонам, сделают велодорожки и освещение.