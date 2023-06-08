В Сочи началось заседание Совета глав правительств СНГ.

В Сочи началось заседание Совета глав правительств СНГ. На встрече представители разных стран подпишут десятки соглашений, документов и меморандумов. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин открыл Молодежный форум СНГ и ЕАЭС в Сочи. По словам чиновника, сейчас как никогда важно сохранять дружеские и партнерские связи.

- Россия искренне заинтересована в дальнейшем укреплении взаимодействия в Содружестве независимых государств. За три 10-летия мы создали прочную нормативную правовую базу для сотрудничества в экономической сфере, - сказал Михаил Мишустин.

По словам премьер-министра России, всех жителей СНГ объединяет многовековая история, общий культурный и цивилизационный код.

- Мы умеем работать вместе, находить взаимовыгодные развязки в самых сложных ситуациях, - заключил Михаил Мишустин.

Ранее “Комсомолка” сообщила, что в Сириусе прошли переговоры глав правительств ЕАЭС.