Более 20 тысяч артефактов нашли при раскопках древнего памятника в Славянском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 20 тысяч артефактов нашли при раскопках древнего памятника в Славянском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Археологи проводят работы, связанные со строительство новой трассы от станицы Марьянской Красноармейского района до хутора Белого Темрюкского района.

Так, при раскопках на территории меотского поселения VI – V вв. до н.э. и трех могильниках специалисты обнаружили свыше 20 тысяч предметов. Поселение представляло собой небольшой производственный центр. Это подтверждают найденные обжигательный горн и хозяйственные ямы. Кроме того, археологи нашли сероглиняные сосуды, что говорит о наличии в поселении собственного керамического производства.

Меотами называли население, которое проживало вокруг «Меотийского болота» – Азовского моря. Они появились на территории в связи с колонизацией греками Таманского полуострова и развитием торговли. Античные импорты помогли археологам определить период исчезновения поселения – III в. до н.э.

Через 200 лет на территории появился грунтовый могильник племен позднемеотской культуры. Археологи нашли погребение воина с коротким железным мечом с кольцевым навершием. Его возможным прототипом является оружие армии древнего Китая. Меотские мастера копировали его и делали для продажи.