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НовостиОбщество8 июня 2023 12:03

Коллективы из пяти стран приехали в Сочи на фестиваль культуры и искусств

Он прошел в Зимнем театре
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана

На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана

Фестиваль культуры и искусств народов Евразии объединил в Сочи коллективы из пяти стран. Мероприятие состоялось в Зимнем театре.

- На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Россию представил Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Кроме этого, на сцене выступили артисты народного танца Башкортостана и Адыгеи.

К слову, каждая страна представила в номерах самобытную культуру своего народа.