Коллективы из пяти стран приехали в Сочи на фестиваль культуры и искусств

На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана

Фестиваль культуры и искусств народов Евразии объединил в Сочи коллективы из пяти стран. Мероприятие состоялось в Зимнем театре.

- На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Россию представил Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Кроме этого, на сцене выступили артисты народного танца Башкортостана и Адыгеи.

К слову, каждая страна представила в номерах самобытную культуру своего народа.