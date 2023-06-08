Коллективы из пяти стран приехали в Сочи на фестиваль культуры и искусств

На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана
Фестиваль культуры и искусств народов Евразии объединил в Сочи коллективы из пяти стран. Мероприятие состоялось в Зимнем театре.
- На сцене выступили коллективы Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Россию представил Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Кроме этого, на сцене выступили артисты народного танца Башкортостана и Адыгеи.
К слову, каждая страна представила в номерах самобытную культуру своего народа.