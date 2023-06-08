Игорь Чагаев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывший вице-губернатор Кубани Игорь Чагаев назначен первым замглавы Херсонской области. На новой должности он будет курировать вопросы внутренней политики.

– Распоряжение о его назначении подписано сегодня, – пишет «Ъ-Кубань» со ссылкой на источник.

Напомним, Игорь Чагаев покинул пост вице-губернатора Краснодарского края в конце апреля 2023 года. Он занимал должность с 2020 года. До этого, с 2013 года, Игорь Чагаев был замглавы Лабинского района. В 2018 году стал главой муниципалитета, а в 2019 году был назначен директором департамента внутренней политики региона.

На должности вице-губернатора Кубани Игоря Чагаева сменил 32-летний Александр Топалов. Теперь он курирует вопросы внутренней политики края.