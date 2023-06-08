В Карасунском округе Краснодара 14 улиц остались без света из-за аварии

На месте работает аварийная бригада

В Краснодаре 14 улиц временно остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Карасунском округе.

– Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, – сообщили в городской ЕДДС.

В настоящее время отключены из-за аварии отключены 12 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются улицы Знаменская, Семеновская, Войсковая, Соборная, Сечевая, Базарная, Уланская. Свет погас в домах по улицам Симферопольской, Сормовской, Станочной, Бородинской, Горького, 1 пр. Монтажный, 2 пр. Монтажный.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.