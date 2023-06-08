На Кубани провели испытания беспилотников региональных производителей Фото: t.me/kondratyevvi

На Кубани провели испытания беспилотников региональных производителей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Разработчики, в частности, представили различные виды и модификации дронов. Они выполняют любые задачи. В том числе беспилотники востребованы в зоне СВО. В настоящее время налажено серийное производство опытных образцов. Отмечается, что первые партии уже закупили и передали участникам спецоперации.

– Отзывы от военных хорошие, объемы надо наращивать. Со своей стороны, мы готовы оказать поддержку производителям: предоставлять льготные займы, компенсировать до 30% затрат на создание новых производств, – отметил глава региона.

Кроме того, в 2023 году разработчики опытных образцов беспилотников и продукции электронной промышленности могут получить грант до 2,5 млн рублей.