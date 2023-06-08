В Краснодаре маршрут троллейбуса №4 продлят до Немецкой деревни с 10 июня

Троллейбус будет заезжать в Немецкую деревню Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре маршрут троллейбуса №4 продлят до Немецкой деревни. Транспорт будет доезжать до новой конечной остановки уже с 10 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На маршруте, проходившем от железнодорожного вокзала «Краснодар-I» до улицы Круговой, будут работать 18 троллейбусов вместо прежних девяти. А конечная остановка теперь находится на улице Венецианской в Немецкой деревне.

Схема движения троллейбуса Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первый троллейбус поедет в 7:00 10 июня от ж/д вокзала «Краснодар-I». Транспорт проследует по улицам Мира, Октябрьской, Северной, им. Академика Трубилина, Красных Партизан, Западный Обход и заедет в Немецкую деревню.

– Все троллейбусы под номером 4 — с увеличенным запасом автономного хода. Поэтому строить контактные сети для них было не нужно, – отметили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Уточняется, что троллейбусы оснащены современными системами, камерами для безопасности пассажиров и удобства водителей и кондиционерами.