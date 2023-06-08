Мэр Сочи провел встречу с делегацией из Кыргызстана

Сотрудничество проходит в рамках работы Совета национальных объединений курорта

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел двустороннюю встречу с делегацией из Кыргызстана. В ней приняли участие мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров и советник посольства республики в России Айпери Жамшитова. Чиновники обсудили вопросы межмуниципального сотрудничества.

В Сочи киргизское сообщество входит в городской филиал краевой общественной организации по возрождению народов Центральной Азии «Содействие». Она активно занимается просветительской деятельностью, сохраняет историю, культуру и традиции народа.

- Наше сотрудничество проходит в рамках работы Совета национальных объединений курорта: это совместные, мероприятия, культурные и спортивные акции, социально значимые проекты. Рассказал также коллегам о сочинском опыте проведения Года экологии-22 и Года архитектуры-23, кроме того обменялись опытом по теме ведения городского хозяйства. И в завершении встречи пожелал делегации успешной работы на саммите Евразийского экономического союза, который город принимает на этой неделе, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.