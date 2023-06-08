В Краснодаре наградили соцработников и специалистов службы труда и занятости Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре наградили лучших соцработников и специалистов службы труда и занятости региона. Награды сотрудникам вручила вице-губернатор Анна Минькова. Об этом сообщили и в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметила замглавы региона, около четверти жителей Кубани в настоящее время получают соцподдержку от государства. Самые неравнодушные люди ежедневно помогают инвалидам, пожилым, тяжелобольным, детям-сиротам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

– Мы видим большой запрос от людей, отвечаем на него. Поэтому неслучайно социальная сфера в нашем крае была и остается главной, – сказала Анна Минькова.

Так, осенью 2022 года соцработники активно помогали людям из новых регионов страны. Сотрудники службы труда и занятости помогли получить работу около 80 тыс. человек.

Соцработникам региона также оказывают поддержку. Так, с 2022 года сотрудники могут получить 1 млн субсидии на первоначальный взнос по ипотеке. Выплатой уже воспользовались 332 человека.

– Программа будет работать до тех пор, пока не будет удовлетворена последняя заявка, – отметила Анна Минькова.