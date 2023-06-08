В Темрюке осудили водителя рейсового автобуса за ДТП, в котором погибли четверо пассажиров

В ДТП погибли четверо пассажиров Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Темрюке вынесли приговор водителю рейсового автобуса за смертельное ДТП. Ему назначили пять лет колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла в июне 2022 года. Автобус Hyundai County проезжал по автодороге «Темрюк-Фонталовская» в сторону Темрюка. Всего в салоне находились 22 человека. На шестом километре трассы водителю вдруг стало плохо. Однако мужчина экстренно не затормозил и не остановил транспорт, а продолжил движение. В этот момент автобус съехал в кювет, где столкнулся с опорой освещения и деревом.

В результате аварии погибли четверо пассажиров в возрасте от 51 до 66 лет. Еще четыре человека серьезно пострадали.

– Девять пассажиров получили повреждения, причинившие их здоровью вред средней тяжести, еще одна пассажирка в результате происшествия получила повреждения, не причинившие вреда здоровью, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Спустя год суд огласил приговор водителю автобуса.

– Суд признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.