В Крыловском районе в 2023 году завершат реконструкцию водозаборного комплекса

В Крыловском районе комплекс водозаборных сооружений готов на 70%. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Крыловском районе комплекс водозаборных сооружений готов на 70%. Реконструкцию в станице Крыловской проводят в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».

– Проектируемая мощность комплекса гидротехнических сооружений с устройством станции очистки воды - 3,5 тысячи кубометров воды в сутки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой примерно 13 тысяч жителей станицы, - рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

Подрядчик уже приступил к монтажу кровли на здании очистки воды. В скором будущем начнется прокладка траншеи внутриплощадочных сетей водоснабжения.Также предстоит возвести административно-бытовой корпус. Работы завершат до декабря 2023 года.