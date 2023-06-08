Кубань участвует во Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Краснодарский край принимает участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края принимает участие в Российском туристическом форуме «Путешествуй!», который открылся в Москве. На стенде представлены курорты региона. Колорит передают тематические интерактивные площадки и фотозоны, а также выступления коллектива казачьей песни. Самые везучие могут попытаться выиграть путевки.

- Участие на таком крупном форуме как «Путешествуй», позволит привлечь в наш край еще больше гостей, – рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Во время форума пройдет презентация нового эногастрономического фестиваля «Черноморская винная неделя». Этот масштабный проект объединит самые яркие гастрообъекты и лучшие винодельни края. Фестиваль призван раскрыть всесезонный характер туристического потенциала региона. Запланирован фестиваль на осень 2023 года.