Горнолыжные курорты Сочи станут частью проекта России, Казахстана и Узбекистана

Ски-пассы, купленные на одном из курортов проекта, будут действовать и на территории других стран. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Международный маршрут объединит популярные горные курорты России, Казахстана и Узбекистана. В Сочи на выставке «Евразия – наш дом» презентовали интеграционного проекта «Межгосударственный туристический горный маршрут «Роза Хутор» – «Шымбулак» – «Амирсой». Выставка была приурочена к заседанию Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

- Главная цель нового международного проекта – стратегическое развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве. Проект позволит привлечь новых, в том числе и иностранных туристов, – прокомментировал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Трансграничные маршруты создают для развития внутреннего туризма на территории Евразийского пространства. Страны-участницы маршрутов продвигают свои бренды и лучшие практики. В рамках нового маршрута купленный на одном из горных курортов ски-пасс в течении двух лет будет действовать в двух других странах-партнерах. Кроме того, для туристов будет разработана система скидок в гостиницах курортов-партнеров.