Лучшие педагоги Кубани получат по 200 тысяч рублей

Лучших учителей Кубани наградят за достижения в профессиональной деятельности. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Лучших учителей Кубани наградят за достижения в профессиональной деятельности. Федеральную премию получат 58 кубанских педагогов, прошедших конкурсный отбор. Они получат по 200 тысяч рублей.

– Участниками регионального этапа конкурса стали 130 педагогов. Они представили профессиональное портфолио и презентовали систему своей работы экспертному жюри. Лидеры по числу победителей – Новороссийск, Краснодар и Каневской район, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

Федеральный конкурс проводят с 2006 года. За 17 лет лауреатами премии стали более 2 тысяч кубанских педагогов. Пресс-служба администрации Краснодарского края