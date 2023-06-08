На Кубани 9 июня девятиклассники будут сдавать экзамен по математике

Кубанские девятиклассники 9 июня сдадут экзамен по математике. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские девятиклассники 9 июня сдадут экзамен по математике. За парты сядут более 68,8 тыс. участников. Для проведения экзамена на базе школ региона созданы 394 пункта.

- Математика – второй из обязательных предметов. Девятиклассникам позволят использовать линейку и утвержденные справочные материалы. У школьников будет 3 часа 55 минут на выполнение заданий. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья получат дополнительные полтора часа, - сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

За прозрачностью и объективностью проведения экзамена будут следить почти 1,6 тыс. аккредитованных общественных наблюдателей и более тысячи членов государственной экзаменационной комиссии. Для получения аттестата необходимо набрать не менее восьми баллов из максимальных 31. Результаты будут опубликованы до 22 июня.