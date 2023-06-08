В Мостовском районе по нацпроекту благоустроили парк

В Мостовском районе благоустроили общественное пространство. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В селе Унароково Мостовского района в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обновили территорию для отдыха на улице Комсомольской. Работы начались зимой 2023 года. За полгода рабочие уложили плитку на пешеходных дорожках, установили скамейки и декоративные элементы.

– В парке появился декоративный мостик, высажены деревья и кустарники. Жители села могут комфортно отдыхать и проводить свободное время на обновленной территории, – рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

В 2023 году на Кубани благоустроят 142 зеленые зоны. Всего же с 2017 года в рамках национального проекта в регионе обновили более 1200 парков и скверов.