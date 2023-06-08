Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2023 17:59

Школьница разработала чат-бот для администрации Новороссийска

Официальный чат-бот используют для обратной связи с населением
Евгения ХАЛИКОВА
Татьяна Скобко и Анна Сушко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Татьяна Скобко и Анна Сушко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Учащаяся новороссийской школы Анны Сушко разработал чат-бот, который уже используется администрацией Центрального внутригородского района Новороссийска для обратной связи с населением. Школьница обучается в детском технопарке «Кванториум» по направлению «IT-технологии». Чат-бот подросток создала под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Собко.

– В интерфейс бота в виде кнопок вынесены популярные вопросы, которые волнуют горожан. Если вопроса нет в списке, то программа дает подсказки, куда необходимо обратиться, – рассказала Татьяна Собко.

Школьница и ее наставница получили благодарственные письма от главы администрации Центрального района Новороссийска за разработку телеграм-бота.