Школьница разработала чат-бот для администрации Новороссийска

Татьяна Скобко и Анна Сушко. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Учащаяся новороссийской школы Анны Сушко разработал чат-бот, который уже используется администрацией Центрального внутригородского района Новороссийска для обратной связи с населением. Школьница обучается в детском технопарке «Кванториум» по направлению «IT-технологии». Чат-бот подросток создала под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Собко.

– В интерфейс бота в виде кнопок вынесены популярные вопросы, которые волнуют горожан. Если вопроса нет в списке, то программа дает подсказки, куда необходимо обратиться, – рассказала Татьяна Собко.

Школьница и ее наставница получили благодарственные письма от главы администрации Центрального района Новороссийска за разработку телеграм-бота.